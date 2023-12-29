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Экс-голкипер сборной России Нигматуллин: соскучился по борщу и пельменям в США

Экс-голкипер сборной России Нигматуллин: соскучился по борщу и пельменям в США

Бывший голкипер сборной России и московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин, который живет в США, рассказал, почему больше всего соскучился за границей, отдельно рассказав про блюда, которых ему не хватает.

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Комментарии
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GD
Gennady Domnenko
Какой-то он стал пидарообразный, этот экс голкипер...
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