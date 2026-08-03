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В Сюмсинском детсаду №1 оборудовали соляную комнату

В Сюмсинском детсаду №1 оборудовали соляную комнату

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском детском саду №1 завершилось обустройство соляной комнаты. Пространство создано в рамках инклюзивного инициативного бюджетирования «Без границ» — идея вошла в число шести проектов-победителей по итогам голосования жителей.

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