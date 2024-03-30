Рыбакина уступила Коллинз в финале турнира в Майами

Елена Рыбакина потерпела неожиданное поражение в матче с Даниэль Коллинз. В Майами завершился финальный матч хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Елена Рыбакина встречалась с Даниэль Коллинз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии