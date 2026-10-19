Больше половины жителей Баварии выступили за немедленную отставку действующего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, следует из данных соцопроса института GMS, проведённого по заказу телеканала SAT.
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