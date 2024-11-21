Просто цитата

Николай Берлизов

Ой, как правда глаза колет господину Валуеву! В третий раз удалён мой комментарий... ещё бы, ведь речь шла о том, что приведённая им «цитата» является чистой воды вымыслом Во-первых, допрашивал декабристов лично Николай I, А. Х. Бенкендорф при сём не присутствовал от слова «совсем». Во-вторых, декабристов Николай допрашивал по одному, все вместе (579 человек) они впервые встретились уже на суде. А в-третьих, ни в 1816, ни в 1818 годах А. Х. Бенкендорф никакимх крепостных не освобождал, как следует из его же мемуаров, которые вполне себе общедоступны. http://feb-web.ru/feb/rosarc/ben/ben-001-.htm Никогда не было у А.Х. Бенкендорфа поместья в Лифляндии в 1816 году, имение Фалль в Прибалтике появилось в роде жандармском уже после казни декабристов. [В 1827 году — «ИстЛяп»]. В 1818 году Бенкендорф не освобождал своих крепостных на Тамбовщине, он в этот год вообще туда не ездил, а пребывал в Москве, Павловске и был занят делами амурными и семейными, даже и не помышляя о том, что бы его крепостные «все вышли с землёй, с начальными средствами», тем более, что при живом отце, который умер в 1823 году, он и не мог распоряжаться родовыми тамбовскими имениями, которые, вообще-то, принадлежали тогда именно папе Бенкендорфа. https://istlyap.ru/v-1816-1818-gg-benkendorf-osvobodil-svoih-krepostnyh/