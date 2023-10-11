Редакция журнала «Новый очаг» назвала Visage + лучшим бьюти-гаджетом

Это номинация премии Beauty Awards 2023, которой награждают лучшие средства для здоровья и красоты. Помимо категории «Гаджеты», в ней выделены номинации «Лицо», «Волосы», «Тело», «Улыбка», «Макияж», «Ароматы», «Чистая красота», «Микробиом», «Нутрицевтика для здоровья», «Нутрицевтика для красоты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)