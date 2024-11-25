В Смоленской области восстановление усадьбы Барышниковых находится под угрозой срыва

Будущее усадьбы туманно Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры” (АУИПИК) в одностороннем порядке досрочно расторгло договор аренды главного дома усадьбы Барышниковых 7 ноября этого года.
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