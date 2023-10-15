Польша уличила Украину: Найден немецкий след

Польский профессор уверяет, что из-за Незалежной страна проигрывает в экономике и политике.Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что в последнее время Польша проигрывает на экономическом и политическом фронтах.
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