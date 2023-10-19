В Финляндии россиянам отказали в трех сделках с недвижимостью

Минобороны Финляндии отказало россиянам в совершении трех сделок с недвижимостью. По данным источника, решения, которые подписал министр обороны страны Антти Хакканен, касаются двух объектов недвижимости в Руоколахти (община на юго-востоке Финляндии, в провинции Южная Карелия) и одного объекта в городе Китеэ.