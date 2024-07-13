Полковник Хатылев высказался о праве Польши сбивать российские ракеты

Бывший командующий зенитно-ракетными войсками спец назначения ВВС РФ полковник запаса Сергей Хатылев рассказал RT, что Польша не имеет никакого права сбивать наши ракеты над Украиной, несмотря на грозное заявление главы МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава рассмотрит такую возможность.