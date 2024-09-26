В Волгоградской области природные парки отдадут Волгоградоблохоте

Семь природных парков Волгоградской области перестанут существовать как самостоятельные госучреждения и станут подразделениями государственного казенного учреждения Волгоградской области «Волгоградоблохота», сообщает 26 сентября корреспондент ИА Красная Весна.
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