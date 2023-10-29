Алекс Албон: «Не думаю, что я выехал за пределы трассы. На кадре, по которому проводилась оценка, моя машина вообще находится в воздухе»

Пилот «Уильямса», дважды заканчивавший практики на второй позиции, считался одним из главных претендентов на то, чтобы сотворить сенсацию.
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