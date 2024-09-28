Угрозыск Петербурга нашел двух мигрантов, изнасиловавших соотечественницу В ГУ МВД по городу и области рассказали, что определены подозреваемые в надругательстве над уроженкой Узбекистана.
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Угрозыск Петербурга нашел двух мигрантов, изнасиловавших соотечественницу В ГУ МВД по городу и области рассказали, что определены подозреваемые в надругательстве над уроженкой Узбекистана.