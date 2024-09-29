В США цифровые магазины обяжут сообщать покупателям, что они покупают лицен...

В США цифровые магазины обяжут сообщать покупателям, что они покупают лицензию, а не продуктВ апреле Ubisoft закрыла серверы The Crew для которой требовалось постоянное подключение к Интернету, из-за чего владельцы игры лишились доступа даже к однопользовательскому режиму.