В США цифровые магазины обяжут сообщать покупателям, что они покупают лицен...

В США цифровые магазины обяжут сообщать покупателям, что они покупают лицензию, а не продуктВ апреле Ubisoft закрыла серверы The Crew для которой требовалось постоянное подключение к Интернету, из-за чего владельцы игры лишились доступа даже к однопользовательскому режиму.
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