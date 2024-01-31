Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству артиллерийских систем

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией о проверке главой МО России Сергеем Шойгу выполнения государственного оборонного заказа по ремонту и производству самоходных артиллерийских систем на Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге.
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