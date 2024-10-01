На Марсе впервые обнаружили вулканические «конусы брызг»

Вулканическая структура на Марсе (слева) и «конус брызг» в Исландии / © Ian T.W. Flynn / University of Idaho На Земле подобные явления наблюдаются в Исландии, а также в американском национальном памятнике и заповеднике «Лунные кратеры» в штате Айдахо.