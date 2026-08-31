Владимир Путин выразил поддержку Роберту Кочаряну в сложный период

Пожелания поддержки от российского лидера Президент России Владимир Путин направил пожелания стойкости бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия шагает в б...
- Москва загорелась...
- Москва загорелась...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым