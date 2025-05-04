Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Где и какую исходную информацию можно найти об участнике Великой Отечественной войны

Где и какую исходную информацию можно найти об участнике Великой Отечественной войны

В дополнение к тем сведениям об участниках Великой Отечественной войны — часто очень скупым и фрагментарным, что сохранились и дошли до наших дней в семейных архивах, письмах и на редких фотографиях военных лет; к тому, что передалось в устных рассказах от деда-бабушки к детям и внукам, чрезвычайно востребованной документальной базой и поисковым ресурсом стал интернет-портал «Память народа».

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