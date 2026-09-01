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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о критике пенальти «Зенита» в ворота «Факела»: «Предвзятое отношение москвичей, особенно журналистов – это ясно. Лапочкин удивил – Сережа, тебе первая желтая карточка!»

Геннадий Орлов заявил, что не понимает критику пенальти, назначенного в пользу «Зенита» в матче против «Факела» в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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