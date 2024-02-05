Пять ударов террористов по приграничью: Ранена жительница Курской области

Губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины. В результате ранена мирная жительница.По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, украинские террористы обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района.
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