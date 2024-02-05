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Царьград

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  • александр александров
    С приставов надо драть в три шкуры,если не больше или сажать безпощадно!!!!!!совсем ах.ли от безнаказанности!!!Многодетный жител...
  • Игорь
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Пять ударов террористов по приграничью: Ранена жительница Курской области

Пять ударов террористов по приграничью: Ранена жительница Курской области

Губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины. В результате ранена мирная жительница.По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, украинские террористы обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района.

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