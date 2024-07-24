Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Госдума отменила НДС для строителей частных домов по эксроу

Госдума отменила НДС для строителей частных домов по эксроу

На подрядчиков строительства частных домов, использующих счета эскроу, будут распространяться те же правила налогообложения, что и на застройщиков многоэтажек Госдума приняла закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) подрядчиков, которые возводят частные дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх