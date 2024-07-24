Госдума отменила НДС для строителей частных домов по эксроу

На подрядчиков строительства частных домов, использующих счета эскроу, будут распространяться те же правила налогообложения, что и на застройщиков многоэтажек Госдума приняла закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) подрядчиков, которые возводят частные дома.
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