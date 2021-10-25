Танковые роты бригады береговой обороны ЧФ выполнили стрельбы на полигоне в Крыму

Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя.
Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя.
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