«Я мзду не беру, мне за железку обидно!» (с) Рабовладельцы, белки в колесе и провалы в погрузке — эмоциональная реакция работников РЖД на «зарплатную» статью Vgudok

«Здравствуйте дорогая редакция. Уже давно слежу за выходом новостей про Дирекцию Тяги на вашем информационном ресурсе и хотел бы высказать своё мнение на одну из последних статей, касаемую повышения заработной платы работникам ЛБ.
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