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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Вместе с новыми станциями метро в округе изменятся маршруты автобусов

Вместе с новыми станциями метро в округе изменятся маршруты автобусов

В субботу 5 сентября ожидается запуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро. В День города должны заработать пять новых станций: “Деловой центр”, “Шелепиха”, “Звенигородская”, “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева”.

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