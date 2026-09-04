Вместе с новыми станциями метро в округе изменятся маршруты автобусов

В субботу 5 сентября ожидается запуск первого участка Рублево-Архангельской линии метро. В День города должны заработать пять новых станций: “Деловой центр”, “Шелепиха”, “Звенигородская”, “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева”.
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