Зачем ждать неминуемого финансового краха? Легче заменить «светочей» финансовой мысли

В недавней программе «Сухой остаток» на Царьграде, в очередной раз констатировалось, что бывший и нынешние высокопоставленные чиновники «финансового блока» Кудрин, Набиуллина, Силуанов и иже с ними утверждали, что российская экономика настолько ущербна, что надо выводить деньги за границу, дескать, наступит чёрный день, тогда и вернём их в российскую юрисдикцию.