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Зачем ждать неминуемого финансового краха? Легче заменить «светочей» финансовой мысли

Зачем ждать неминуемого финансового краха? Легче заменить «светочей» финансовой мысли

В недавней программе «Сухой остаток» на Царьграде, в очередной раз констатировалось, что бывший и нынешние высокопоставленные чиновники «финансового блока» Кудрин, Набиуллина, Силуанов и иже с ними утверждали, что российская экономика настолько ущербна, что надо выводить деньги за границу, дескать, наступит чёрный день, тогда и вернём их в российскую юрисдикцию.

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Комментарии
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Анатолий Федоров
Фраза: &quot; итоге Россия потеряла сотни миллиардов долларов, но ответственных за этот провал, как всегда нет.&quot; Нет? А президент где?
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8 час.

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