Как разделить террористов на плохих и хороших

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия должна начать процесс исключения Хаят Тахрир аш-Шам, находящейся у власти в Сирии, из списка террористических организаций, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.
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