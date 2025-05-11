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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скиннер пропускает не менее 4 шайб за игру в текущем плей-офф НХЛ. У вратаря «Эдмонтона» 3 поражения в 3 матчах при 81,7% сэйвов и КН 5,36

Скиннер пропускает не менее 4 шайб за игру в текущем плей-офф НХЛ. У вратаря «Эдмонтона» 3 поражения в 3 матчах при 81,7% сэйвов и КН 5,36

Стюарт Скиннер вышел в старте на третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:4, 2-1) в связи с травмой Кэлвина Пикара.

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