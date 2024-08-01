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Times of Israel: Авиакомпании США и Британии отменили рейсы в Израиль

Times of Israel: Авиакомпании США и Британии отменили рейсы в Израиль

Одни из самых крупных американских и британских авиакомпаний в лице United, Delta и Brittish Airways объявили об отмене рейсов в Израиль.

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Комментарии
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АндрейБорков
Вот подтверждение тому, что скоро начнется на Ближнем Востоке шоу и не шепелявых, прав был покойный Владимир Вольфович Жириновский, Царствие ему Небесное, что если в районе Израиля, Египта, Ливана, Сирии, Ирана... начнется война, то про УкРуину все забудут, СВО на этом фоне будет детским утренником и игрой &quot;Зарница&quot;.
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