Одни из самых крупных американских и британских авиакомпаний в лице United, Delta и Brittish Airways объявили об отмене рейсов в Израиль.
Times of Israel: Авиакомпании США и Британии отменили рейсы в Израиль
Комментарии
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АндрейБорков
Вот подтверждение тому, что скоро начнется на Ближнем Востоке шоу и не шепелявых, прав был покойный Владимир Вольфович Жириновский, Царствие ему Небесное, что если в районе Израиля, Египта, Ливана, Сирии, Ирана... начнется война, то про УкРуину все забудут, СВО на этом фоне будет детским утренником и игрой "Зарница".
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