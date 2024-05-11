Молодая девушка недавно приобрела недорогую хрущёвку в Таганском районе Москвы. Цена была действительно хорошей, поэтому от покупки она не стала отказываться, даже увидев состояние квартиры.
Сделали из хрущёвки-однушки стильную двушку!
Комментарии
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Valentina Garmuviene
Super! Bravo!
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10 час.
АМ
Алиса Майская
И где же это "хрущевки" с такой площадью однушек и с таким размором санузлов?)))))
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4 час.
Элеонора Коган
И какие на это силы нужны и затраты А сделано всё супер просто!!!!
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1 час.
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