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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И какие на это силы нужны и затраты А сделано всё супер просто!!!!Сделали из хрущёв...
  • Алиса Майская
    И где же это "хрущевки" с такой площадью однушек и с таким размором санузлов?)))))Сделали из хрущёв...
  • Valentina Garmuviene
    Super! Bravo!Сделали из хрущёв...

Сделали из хрущёвки-однушки стильную двушку!

Сделали из хрущёвки-однушки стильную двушку!

Молодая девушка недавно приобрела недорогую хрущёвку в Таганском районе Москвы. Цена была действительно хорошей, поэтому от покупки она не стала отказываться, даже увидев состояние квартиры.

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Комментарии
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Valentina Garmuviene
Super! Bravo!
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10 час.
АМ
Алиса Майская
И где же это &quot;хрущевки&quot; с такой площадью однушек и с таким размором санузлов?)))))
Ответить
4 час.
Элеонора Коган
И какие на это силы нужны и затраты А сделано всё супер просто!!!!
Ответить
1 час.

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