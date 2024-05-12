Концепция танка будущего рождается в боях на Украине

Министерство обороны Великобритании недавно с гордостью объявило о начале производства «самого смертоносного танка» этой страны Challenger 3, что еще на шаг приблизило солдат его величества «к одному из самых грозных танков Европы».
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