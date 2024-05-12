Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Хоть не за всем, но углядел. Углядел на дворец в 1500 м2, на десятки квартир в центре Москвы ( до ста млн каждая), на...Как понимать арес...
  • Александр Лагуткин
    Кому нужна это воровская сволочь в окопах. Он уже предал Россию и наших бойцов, когда не давал снаряды Пригожину при ...Как понимать арес...
  • Ed
    А по служебным несоответствиям занимаемым должностям в ЧФ по этим каналам назад, в бутырку транспорт не ходит?Спасибо Сталину —...

Концепция танка будущего рождается в боях на Украине

Концепция танка будущего рождается в боях на Украине

Министерство обороны Великобритании недавно с гордостью объявило о начале производства «самого смертоносного танка» этой страны Challenger 3, что еще на шаг приблизило солдат его величества «к одному из самых грозных танков Европы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх