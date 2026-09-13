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Провинция Цзянсу приглашает россиян на обучение в университетах с акцентом на инновации и высокие технологии

Провинция Цзянсу приглашает россиян на обучение в университетах с акцентом на инновации и высокие технологии

Провинция Цзянсу, расположенная в восточной части Китая, объявила о приглашении российских граждан для обучения в своих университетах, специализирующихся на подготовке кадров в сферах инноваций и высоких технологий.

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