Турэксперт Градова: анимация должна быть в отеле для отдыха с детьми

При организации семейного отдыха с детьми на новогодние праздники важно учитывать их предпочтения. Об этом рассказала эксперт по туризму, генеральный директор "Baikal Residence" Оксана Градова, передает Pravda.
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