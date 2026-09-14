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Царьград

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Пьяный гость ударил охранника бутылкой в санатории Витязево

Пьяный гость ударил охранника бутылкой в санатории Витязево

Конфликт с охраной санатория в Витязево устроил нетрезвый житель Славянска-на-Кубани. Поздно вечером в Анапе сотрудникам вневедомственной охраны стало известно о нарушении порядка на территории оздоровительного учреждения.

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