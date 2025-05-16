Ну что, дорогие россияне, очередной выпуск любимой теленовеллы под названием «Исполнение судебных решений по-русски».
«Никогда не было — и вот опять»: Искитимские приставы, iPhone и отечественный антикоррупционный квест
Комментарии
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Сергей Безон
А ещё регистрация ФССП в США. А ещё у них пистолетик есть. А ещё уровень жизни ниже плинтуса, а соблазн многомиллионный. Т.е. проблема лежит в системе социального материального благополучия. Рынок - есть такой термин. Они идут к не бедным, как я. А к тем, кто "наварил" и решил не исполнять решение суда . Я вот не задекларировал свою однушку, как пенсионер. У меня сразу счета арестовали. И деньги забрали. А как задекларировал, так чтоб назад свои копейки вернуть, я должен снова в суд подать. А тут вона как. Кризис судебной ветки власти. Так надо значит на каждого сотрудника вешать видеорегистратор, как пришел на работу.
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9 час.
Наиль Бакиров
Я (давно) прочитал одну историю - в Германии , когда Гитлер пришёл к власти , было незавидное финансовое положение . Было принято одно радикальное решение , для борьбы с "зайцами" в трамваях . Муниципалитеты терпели значительные убытки . Группа вооружённых людей взялась проверять билеты , в одном из трамваев обнаружили порядка 5 безбилетников... На ближайшей остановке их вывели и... расстреляли !!! Об этом не писали в прессе , "сарафанное радио" разнесло эту новость , со скоростью звука . И всё !!! Больше никто не ездил бесплатно , в драку приобретали билеты... Стоит задуматься !!!
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7 час.
Наталия
Все это превращается в бесконечный тоскливый сериал. Стыдно и обидно за Державу.
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3 час.
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