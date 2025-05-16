«Никогда не было — и вот опять»: Искитимские приставы, iPhone и отечественный антикоррупционный квест

Сергей Безон

А ещё регистрация ФССП в США. А ещё у них пистолетик есть. А ещё уровень жизни ниже плинтуса, а соблазн многомиллионный. Т.е. проблема лежит в системе социального материального благополучия. Рынок - есть такой термин. Они идут к не бедным, как я. А к тем, кто "наварил" и решил не исполнять решение суда . Я вот не задекларировал свою однушку, как пенсионер. У меня сразу счета арестовали. И деньги забрали. А как задекларировал, так чтоб назад свои копейки вернуть, я должен снова в суд подать. А тут вона как. Кризис судебной ветки власти. Так надо значит на каждого сотрудника вешать видеорегистратор, как пришел на работу.