Китайские эксперты: Российско-украинский конфликт можно вывести из тупика только за столом переговоров

В минувшую среду Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по Украине, на котором посол Китая Гэн Шуан заявил, что международное сообщество должно совместными усилиями поддержать все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.
В минувшую среду Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по Украине, на котором посол Китая Гэн Шуан заявил, что международное сообщество должно совместными усилиями поддержать все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.
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