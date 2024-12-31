Если Россия действительно производит 25 "Орешников" в месяц, то ВС РФ надо оставлять на складах 15 ракет на случай войны с НАТО, а остальные 10 тратить на Украину.
Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев
Комментарии
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Ваша Светлость
Орешник все-таки больше стратегическое оружие, применять его по чубатым упырям это как из пушки по воробьям. Для хахлявых есть верное средство, это наши ФАБы, от полуторатонной чугунки не спрячутся. А орешники хорошо впишутся в разного рода Раммштайны, Джешувы, да и Лондон уже заждался...
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11 час.
Юрий Пешков
Все всё знают как воевать.
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8 час.
Сергей
Еще один Аника воин великий. А не думаешь ли ты, что и ответку то можно получить соответствующую. И не ты. ни твоя семья и близкие испарятся не успев прочесть прощальную молитву?
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5 час.
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