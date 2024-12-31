Простая арифметика: 15 "Орешников" отложить, а 10 тратить на Украину — Садулаев

Ваша Светлость Орешник все-таки больше стратегическое оружие, применять его по чубатым упырям это как из пушки по воробьям. Для хахлявых есть верное средство, это наши ФАБы, от полуторатонной чугунки не спрячутся. А орешники хорошо впишутся в разного рода Раммштайны, Джешувы, да и Лондон уже заждался...

Юрий Пешков Все всё знают как воевать.