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Минпросвещения РФ обсуждает введение льготной ипотеки для учителей

Минпросвещения РФ обсуждает введение льготной ипотеки для учителей. Как пишет Комсомольская правда, к 1 ноября этого года ведомство должно представить в правительство итоги детальной проработки возможности введения такой меры.

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