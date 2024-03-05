Минпросвещения РФ обсуждает введение льготной ипотеки для учителей. Как пишет Комсомольская правда, к 1 ноября этого года ведомство должно представить в правительство итоги детальной проработки возможности введения такой меры.
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