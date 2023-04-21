Что делать, чтобы высаженные помидоры от возможного похолодания не пострадали, не изнывали от жары

Сейчас для дачников и огородников начинается теплое время года, а именно в мае они будут высаживать в открытый грунт тепличные культуры, такие как помидоры, перцы, баклажаны (говорят это условно, т.
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