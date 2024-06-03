Завершившиеся выборы президента Мексики назвали историческими

В Мексике состоялись президентские выборы, которые уже называют историческими. Причиной такого определения стало то, что лидерами в ходе голосования впервые в истории латиноамериканской страны стали две женщины – кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум и главная её соперница, кандидат от оппозиционной коалиции, Сочитль Гальвес.