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Завершившиеся выборы президента Мексики назвали историческими

Завершившиеся выборы президента Мексики назвали историческими

В Мексике состоялись президентские выборы, которые уже называют историческими. Причиной такого определения стало то, что лидерами в ходе голосования впервые в истории латиноамериканской страны стали две женщины – кандидат от правящей партии Клаудия Шейнбаум и главная её соперница, кандидат от оппозиционной коалиции, Сочитль Гальвес.

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