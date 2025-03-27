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Водитель транспортной компании выгодно воспользовался топливной картой после своего увольнения

Водитель транспортной компании выгодно воспользовался топливной картой после своего увольнения

В Ярославле бывший водитель транспортной компании стал фигурантом уголовного дела о краже. 42-летний мужчина, увольняясь с работы, не удалил виртуальную топливную карту и несколько месяцев продолжал ей пользоваться.

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