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Исторический матч в Екатеринбурге: сборная России разгромила Намибию со счетом 6:0

Исторический матч в Екатеринбурге: сборная России разгромила Намибию со счетом 6:0

Сборная России одержала крупную победу над сборной Намибии в товарищеском матче, который состоялся 3 октября в Екатеринбурге.

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