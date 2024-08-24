Эффективность украинской ракеты-дрона «Паляниця» оценил полковник Кошкин

Новая украинская то ли ракета, то ли дрон «Паляниця» маловероятно станет действенным средством для украинских вооружённых сил, поскольку имеются большие сомнения относительно возможностей украинского военно-промышленного комплекса в создании качественного вооружения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии