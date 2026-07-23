Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые, но комфортные выходные в Москве

После серии знойных дней жители Москвы и Московской области встретят более комфортные выходные. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что сильной жары не предвидится, однако без осадков обойтись не удастся.
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