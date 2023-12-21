Хакеру, который слил геймплей GTA 6, вынесли приговор 18-летнему хакеру Ариону К...

Хакеру, который слил геймплей GTA 6, вынесли приговор18-летнему хакеру Ариону Куртаджу (Arion Kurtaj) из Британии, который взломал Rockstar Games, похитил и слил в сеть множество видео ранней версии Grand Theft Auto 6, вынесли приговор.
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