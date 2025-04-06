В конгрессе США заявили о намерении выдвинуть импичмент Трампу

Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин на митинге демонстрантов под названием «Руки прочь!» 5 апреля заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента президента США Дональда Трампа.
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