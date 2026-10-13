Новая синяя пачка: "Росхим" выпускает соду специально для уборки и дезинфекции

Цветовое разделение нужно, чтобы покупателю было проще отличать назначение продукта Башкирская содовая компания представила новую упаковку для своей продукции.
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