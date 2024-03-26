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Боррель отбросил лицемерие о «спасении украинцев»

Боррель отбросил лицемерие о «спасении украинцев»

Жозеп разболтал CNN мотивы садоводов относительно помощи Куиву в войне против РоссииКак заявил глава МИД Евросоюза, на повестке дня интересы Запада и, в частности, США, которые находятся под серьёзной угрозой:«Мы не можем позволить России выиграть эту войну.

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