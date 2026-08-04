Суд в Москве признал Бандеру, ОУН и УПА пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Андрея Мельника, а также ряд других участников украинского националистического движения, Организацию украинских националистов (ОУН)* и Украинскую повстанческую армию (УПА)* пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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