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Столичное предприятие испытало систему мониторинга здоровья коров

Столичное предприятие испытало систему мониторинга здоровья коров

Одно из столичных предприятий завершило первую стадию испытаний системы мониторинга здоровья крупного рогатого скота, а другое — на 20% увеличило объемы производства RFID-меток для сельскохозяйственных животных.

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