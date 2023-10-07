Haaretz: армия Израиля вернула контроль над частью поселений на границе с Газой

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о восстановлении контроля над рядом поселений на юге страны на границе с сектором Газа, сообщило издание Haaretz со ссылкой на представителя израильского военного руководства.
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